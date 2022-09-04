لتحفيزهم على المرحلة المقبلة.. تكريم 70 طفلاً ممن أنهوا مرحلة رياض الأطفال في الطبقة

بمشاركة ذوي الأطفال وعدد من الإداريات ومعلمات رياض الأطفال في لجنة المرأة في الطبقة، بدأ الحفل الذي أقيم في قاعة مركز الثقافة والفن، بالوقوف دقيقة صمت.

استهلت المعلمة، زبيدة جاجان، الحفل بكلمة باركت فيها لجميع الأطفال تخرجهم من مرحلة رياض الأطفال وانتقالهم لمرحلة التعليم الأساسي.

وأضافت زبيدة جاجان "إن للطفولة المبكرة أثر كبير في تحديد سمات الفرد في كل المراحل التعليمية والتي ينبغي أن تنال العناية الصحيحة إدارياً وتنظيمياً وتوجيهياً".

كما أكدت "أن هدفنا الأساسي هو بناء جيل إيجابي يرقى بقيمه، ويرتقي بمجتمعه، نحو مستقبل أفضل على جميع الصعد".

ومن ثم قدّم أطفال روضات (أجيال – الأمل – عالم الطفولة)، عدة رقصات وفقرات غنائية وشعرية، تحث الأطفال على المواصلة في طريق العلم والنجاح.

في ختام الحفل، وزعت معلمات الروضات شهادات التخرج على الأطفال، وقُدمت لهم الهدايا والأوسمة التقديرية على جهودهم في المرحلة التعليمية والتأهيلية الماضية.

(ع ص/ي م)

ANHA