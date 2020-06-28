لتحديد موقفها النهائي.. واشنطن تبدأ مناقشة خطة ضم الضفة الغربية مع إسرائيل

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية: أن "فريق السلام الأمريكي"، سيبدأ بقيادة المبعوث الخاص آفي بيركوفيتش، اليوم الأحد، سلسلة من الاتصالات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، لدراسة إمكانات تنفيذ مسار ضم الضفة الغربية والأغوار".

وأشارت الصحيفة إلى أن أفراد من الإدارة الأمريكية وصلوا يوم الجمعة إلى إسرائيل، مع السفير الأمريكي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، لمواصلة المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي في البيت الأبيض، والتي لاح فيها عدم رغبة الإدارة بوقف الخطوة التي التزم بها الرئيس ترامب، عندما تم إطلاق خطة السلام قبل ستة أشهر.

وذكرت الصحيفة: " أن الجانبان الإسرائيلي والأمريكي سيفحصان مسارات مختلفة، بدءاً بإمكانية تطبيق السيادة الكاملة بنسبة 30%، مرة واحدة، أو تقسيمها إلى عدة مرات".

ونوهت إلى وجود "جدل حول غور الأردن، الذي يعتبر ضمه محل إجماع إسرائيلي، ولكن المملكة الأردنية حساسة بشأنه، ويتحدث اقتراح آخر عن فرض السيادة على وجه التحديد في المستوطنات الداخلية، في حين يعتقد البعض أنه يجب البدء بالكتل الاستيطانية التي يسود حولها إجماع وطني".

فيما أشارت الصحيفة إلى أن المعهد اليهودي للأمن القومي (JINSA) ومقره واشنطن، يدعم الخطة الإسرائيلية وقد نشر ورقة موقف في نهاية هذا الأسبوع تدعو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية في غور الأردن.

ومن المقرر أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية خطة ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، مطلع الشهر القادم، وسط توقعاتٍ بتداعياتٍ كبيرة لهذه الخطوة.

(ع م)