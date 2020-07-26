لتضيق الخناق على مرتزقة داعش... العراق يعلن عن عملية عسكرية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الأحد، عن انطلاق عملية عسكرية في محافظة ديالى شرقي بغداد، تهدف إلى ملاحقة خلايا مرتزقة داعش.

وانطلقت العملية في 3 محاور، وتأتي استكمالًا لعمليات مماثلة سابقة "تهدف إلى خلق بيئة آمنة لعودة النازحين إلى 6 مناطق من محافظة ديالى".

وتشارك في العملية قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى قوات الحشد الشعبي.

ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان قوات الحشد الشعبي، تصديها لهجوم عنيف من قبل مرتزقة داعش في قاطع العظيم شمال غرب ديالى، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت.

وذكر بيان للحشد أن "قوات اللواء 23 بالحشد الشعبي، تصدت لهجوم عنيف شنه داعش في قاطع العظيم شمال غرب ديالى".

وفي 11 تمز / يوليو الجاري، تعهّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمواصلة العمليات العسكرية من أجل ملاحقة أي تهديد للعصابات الإرهابية، وذلك خلال زيارته محافظة ديالى.

(ش ع)