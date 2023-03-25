لتعزيز وتطوير التعاون.. الإدارة الذاتية تجتمع بمجلس الشيوخ الفرنسي

زار وفد من الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، يوم 24 آذار 2023 مجلس الشيوخ الفرنسي، وضم الوفد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية، بدران جيا كرد، وممثل الإدارة الذاتية في أوروبا عبد الكريم عمر، والناطقة باسم وحدات حماية المرأة روكسان محمد، والناطق باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود وممثل الإدارة الذاتية في فرنسا خالد عيسى.

وحسب موقع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التقى وفد الإدارة الذاتية نائب مجلس الشيوخ الفرنسي بيير لورانت، في مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الفرنسية باريس.

وضع فيها وفد الإدارة الذاتية نائب مجلس الشيوخ الفرنسي بصورة الوضع العام في سوريا، بعد 12 عاماً من عمر الأزمة، دون وجود أي آفاق لأي حل سياسي.

وتبادل الجانبان، وفق المصدر نفسه، "وجهات النظر بخصوص التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية التي تواجه الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى التهديدات والهجمات التركية التي تزعزع استقرار المنطقة وتدخل في خدمة المرتزقة.

وتطرّق الجانبان إلى الجرائم التي تجري في المناطق المحتلة من عمليات قتل واعتقال وتغيير ديمغرافي من قبل مرتزقة المتحالفة مع تركيا، وخاصة إعدام أربعة أشخاص من عائلة واحدة عشية عيد نوروز لإشعالهم النار احتفالاً بعيد نوروز. وتم التأكيد على ضرورة أن تتحمّل فرنسا والمجتمع الدولي مسؤولياته اتجاه هذه الملفات.

من جهته، أكد بيير لورانت على تقديرهم وتثمينهم للتضحيات التي قدّمها شعب شمال وشرق سوريا ضد المرتزقة، وقدّم التعازي لضحايا الزلزال ولضحايا الجريمة الجبانة في جندريسة.

وأكد من جديد على دعمهم للإدارة الذاتية وضرورة تعزيز وتطوير التعاون بين الإدارة الذاتية وفرنسا لمواجهة (الإرهاب)، ولإيجاد حل سلمي وديمقراطي للأزمة في سوريا".

(م ح)

ANHA