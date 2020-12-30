لتعزيز المشاركة المجتمعية... افتتاح حديقة في الحسكة

ضمن فعاليات مشروع "هارموني"، وبعد العديد من الحوارات حول التحدّيات التي تعيق التّماسُك المجتمعي، ومنها الاتّفاق على مشكلة تقسيم الحدائق العامة واحتكارها لشخصيات محدّدة، افتتح، اليوم، حديقة عامّة في مدينة الحسكة.

الحديقة اُفتتحت بالتعاون بين قسم الحدائق والبيئة في بلدية الشعب بالمدينة ومنظمة بيل، وبمشاركة العشرات من أهالي حي الناصرة، وذلك في مجمع أوغاريت السكني.

وتعمل قسم البيئة والحدائق في الحسكة منذ مدّة على إنشاء الحدائق والمنتزهات العامة وتوسيعها وتصنيفها، وإنشاء منصّفات الشوارع، وتشجير الحدائق، وإنشاء مدن إلعاب الأطفال ضمن هذه الحدائق.

وتبلغ مساحة الحديقة التي سُوّرت من كافّة الجوانب، واُفتتح فيها أربعة أبواب رئيسية منها بابين للمسنّين وذوي الاحتياجات الخاصة، حوالي 7 دونمات.

وسُمّيت الحديقة، باسم (أوغاريت)، بعد إجراء المنظمة استبيان للأهالي، ويوجد فيها قسم خاص بالأطفال.

الفا علي مديرة مشروع هارموني، قالت في مراسم الافتتاح :إنّ الهدف من افتتاح الحديقة هو خلق مساحة مشتركة للتّواصُل بين الأهالي.

فيما نوّهت إدارية مكتب التّنفيذي في بلدية الشعب مروة داوود، إلى أنّهم باشروا بتقليم الأشجار وترميم الحديقة، بالإضافة إلى تأمين آليات العمل وفرش التّراب على أرضية الحديقة.

ودعا مشرف مديرية المياه في مقاطعة الحسكة، محمد محمد، الأهالي للاهتمام بالحديقة ونظافتها.

واختتم مراسم الافتتاح بتقديم فرقة "برمايا" التي تمثّل كافّة مكوّنات المنطقة عدّة دبكات فلكلورية.

(ب ر/هـ ن)

ANHA