لتعزيز العلاقات الاقتصادية.. المستشار الألماني في الصين

وصل المستشار الألماني أولاف شولتز الجمعة، إلى الصين في رحلة تستغرق يوماً واحداً ليصبح أول زعيم في الاتحاد الأوروبي يزور بكين منذ بداية انتشار جائحة كوفيد -19.

وقال شولتس الذي استقبله الرئيس الصيني بعد وصوله إلى بكين في قاعة الشعب الكبرى، إنه يسعى إلى "تنمية" التعاون الاقتصادي بشكل أكبر، بينما أقر بوجود وجهات نظر متباينة حيال عدد من القضايا.

ونقل عنه مصدر حكومي ألماني قوله "من الجيد أن يكون بإمكاننا تبادل وجهات النظر هنا بشأن جميع القضايا، بما فيها تلك التي نراها من منظورين مختلفين. هذا هو الهدف من التواصل".

وأضاف "نريد أيضاً أن نناقش كيف يمكننا تطوير تعاوننا الاقتصادي في مواضيع أخرى: تغير المناخ والأمن الغذائي والدول المثقلة بالديون".

بدوره، أعرب شي عن اعتقاده بأن الزيارة "ستعزز الفهم والثقة المتبادلين وتعمّق التعاون العملي في مختلف المجالات وستخلق خططاً سليمة من أجل تطوير العلاقات الصينية - الألمانية في المرحلة المقبلة"، بحسب ما نقلت عنه شبكة البث الرسمية "سي سي تي في".

كما يواجه اعتماد الصناعات الألمانية الشديد على الصين انتقادات في وقت تتأثر برلين بشكل كبير من تداعيات اعتمادها المبالغ فيه على واردات الطاقة الروسية التي تركتها في أزمة عندما قررت موسكو تقليص الإمدادات.

وتوفر الصين سوقاً مهماً للمنتجات الألمانية، من الآليات وصولاً إلى المركبات التي تصنعها شركات مثل "فولكسفاغن" و"بي إم دابليو" و"مرسيدس بنز".

ودافع زعيم أكبر قوة اقتصادية في أوروبا عن الزيارة، مشدداً على أن إجراء محادثات مباشرة مع قادة الصين "ازداد أهمية" بعد توقف هذا النوع من المباحثات جراء الوباء.

وفي بكين، أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان بأن الصين تتطلع لزيارة "ناجحة" وبأن "التعاون (بين البلدين) يتجاوز بأشواط المنافسة" بينهما.

(م ش)