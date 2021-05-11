لتعويض خسائرهم.. مزارعون يبيعون محاصيلهم في حقولها إلى مربي الماشية

نتيجة انخفاض كميات هطول الأمطار أثناء فصل الشتاء وارتفاع أسعار قطع محركات الري، تلف الموسم الزراعي الشتوي البعلي منه والمروي.

وبلغت مساحة الأراضي المزروعة ريًّا على سرير نهر الخابور 30 ألف دونم من القمح و300 من الشعير و70 ألف دونم من القمح، في المشاريع التي تعتمد على الآبار الارتوازية وأكثر من 630 ألف دونم زراعي من الشعير المزروع بعلًا في مناطق الشدادي وريفها.

'تلف الموسم الشتوي'

المزارع باسل الفرج أكد أن الموسم الزراعي تعرض للتلف في عموم مناطق الجزيرة، من ضمنها أرضه ذات الـ 80 دونمًا التي باعها بثمن رخيص إلى مربي المواشي لتعويض جزء من خسارته هذا الموسم.

ولفت إلى أن الجفاف وقلة الأمطار هو السبب الرئيس في تلف المحصول هذا العام، بالإضافة إلى تأخر لجنة الزراعة بتسليم المحروقات المخصصة للمزارعين في وقتها لري أراضيهم.

هذا فضلًا عن الغلاء الفاحش في أسعار السماد الزراعي الذي لم يتمكن المزارعون من الحصول عليه لدعم محاصيلهم.

'مطالبات بتعويض الخسائر'

وناشد الفرج هيئة الزراعة والموارد المائية فتح باب الترخيص للموسم الصيفي للأراضي على طول سرير نهر الخابور، وذلك لزراعة القطن والخضار لتعويض خسارتهم في الموسم الشتوي

الذي تعرض للتلف. مطالبًا بتعويض "ولو بسيط لمن تضررت محاصيلهم".

وفي السياق، قالت الرئيسة المشتركة للجنة الزراعة في ناحية الشدادي، براءة الخليف، لوكالتنا: "نتيجة الظروف المناخية الجافة التي ضربت المنطقة تلفت المحاصيل الزراعية المروية والبعلية".

وأشارت إلى أن المحاصيل البعلية تلفت بشكل كامل، موضحة أن الضرر الكبير للمحاصيل المروية كان نتيجة لدرجات الحرارة العالية وارتفاع تكاليف الإنتاج والغلاء الفاحش في قطع المحركات الزراعية.

'بيع المحاصيل'

وأكدت براءة الخليف أن كل هذه الأسباب أجبرت المزارعين وبنسبة كبيرة في مناطق الشدادي وريفها على بيع محاصيلهم في حقولها إلى أصحاب الثروة الحيوانية لاسترجاع قسم من خسائرهم لهذا الموسم.

وبيّنت أن لجان الثروة الحيوانية والزراعة في الناحية تقوم بشكل دوري برفع تقارير إلى الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية لوضعها بصورة هذا الضرر الذي تعرض له المزارعون، وقالت: "ونرتقب منهم أية مساعدة للمزارعين".

(س ر)

ANHA