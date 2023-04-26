لتأمين الغذاء لم يعدموا الوسيلة

انتشرت مؤخراً زراعة الخضروات الباكورية من خلال مشاريع "البيوت البلاستيكية" في ريف دير الزور بشكل كبير، ولا يكاد يخلو منزل أو أرض زراعية في ريفها من زارعة الخضروات الباكورية ضمن بيوت بلاستيكية، بهدف تأمين الخضروات وتحقيق الاكتفاء الذاتي لزارعيها، إلى جانب الزراعة الموسمية.

وتعد الزراعة من أهم المهن التي يعتمد عليها أهالي دير الزور كباقي مناطق شمال وشرق سوريا، والمصدر الرئيس لتأمين معيشتهم، لأنها توفر احتياجات أساسية متعددة كـ "الحبوب، والقطن، والبقوليات"، وأعلاف للماشية.

أشار المزارع إبراهيم التركي، صاحب أرض تبلغ مساحتها 2 دونم، مزروعة بالخضروات الباكورية عبر "البيوت البلاستيكية" من أهالي بلدة هجين في الريف الشرقي لدير الزور، الذي ورث الزراعة عن والده، أن اللجوء مؤخراً إلى مشاريع زراعة الخضروات الباكورية، تأتي للوصول بالمنطقة إلى الاكتفاء الذاتي وتلبية أسواق المنطقة، بدلاً من استيرادها من مناطق أخرى، وللإسهام في توفيرها على مدار العام، حتى في فترات غير مواسمها الطبيعية.

وتتطلب زراعة الخضروات الباكورية عبر "البيوت البلاستيكية" اهتماماً كبيراً، خاصة تهيئة الأجواء المناسبة من حرارة ورطوبة بالإضافة إلى سقايتها ورشها بالأسمدة.

وعن البذور والأسمدة والأدوية، قال المزارع إبراهيم التركي: "إنها متوفرة، لكن نعاني من مسألة الري وتكاليفه، لأننا نروي المزروعات عن طريق الآبار، فتكلفة الدونم الواحد تصل إلى 35 ألف ل. س".

وعن كيفية التعامل ورعاية هذا النوع من الزراعة قالت هند الجاسم، المعتمدة على تأمين مصدر رزقها وأسرتها واحتياجاتها المنزلية من الغذاء على مساحة زرعتها في باحة منزلها بالخضروات الباكورية "نبدأ بحراثة الأرض وتنظيفها من الأعشاب الضارة، ونعمل على سقايتها، وعندما تشتد أشعة الشمس نقوم بتغطية الخضروات، ونقوم بشكل دوري على عزق الأعشاب الضارة".

وتضيف "عندما تبدأ الخضروات بالإنتاج نخزّن منها مؤونة البيت، كما نقوم بتوزيع الخضروات على جيراننا الذين ليس لديهم بيوت بلاستيكية، والفائض نقوم ببيعه في الأسواق المحلية".

وتضم زراعة الخضروات الباكورية في دير الزور العديد من الأصناف، وفقاً لهند الجاسم "نزرع العديد من أنواع الخضروات في البيوت البلاستيكية، مثل الفليفلة، والباذنجان، والبندورة، والخيار، والكوسا".

(خ)

ANHA