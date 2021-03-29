لتأمين احتياجات الأهالي...مديريّة المحروقات في الطّبقة تنظّم دور توزيع مادّة البنزين

وقامت مديرية المحروقات في الطبقة بإصدار بطاقات لمادة البنزين لتسهيل العمل وتأمين احتياجات المواطنين، حيث بلغت مستحقّات مادة البنزين لكلّ آلية خصوصية 40 لتراً أسبوعيّاً، فتصبح المستحقات الإجمالية 160لتراً شهرياً للآلية الخصوصية، و260 لتراً شهرياً للآلية العمومية وفق البطاقة المخصصة للمستهلك، وستكون هناك مساعدات حسب نوع الآلية التي لها مصروف أكبر من مادة البنزين.

أحمد العمر رئيس مديرية المحروقات في الطبقة تحدّث لوكالتنا قائلاً: "إنّ الإجراءات المطلوبة بخصوص هذه البطاقة هي يجب على سائق الآلية تسجيل الآلية في الإدارة الذاتية وبموجبه يتم إصدار بطاقة للآلية الخاصّة والعمومية".

وأشار العمر: "أنّه تمّ إصدار هذه البطاقات بتاريخ 27 /3/2021 بسبب عدم التزام المواطنين بأدوارهم ولتخفيف العبء عن الكازية وتخفيف أزمة الازدحام وضبط المادة، حيث لوحظ تحسن كبير من جهة الالتزام بعد إصدار هذه البطاقات".

ونوه أحمد إلى: "أنّه تمّ تقسيم المنطقة إلى خطوط، خط المدينة، الخط الشمالي والخط الشرقي، حيث أنّ الكازية الموجودة في الخطوط تقوم بتأمين مخصّصات الآليات الموجودة في كلّ خطّ".

(إ)

ANHA