لسوء المعاملة... معتقلو الرأي في بهدينان يضربون عن الطعام

تتعرض الوسائل الإعلامية لسياسات تعسفية من قبل سلطات حكومة باشور كردستان، وتفرض عليهم قيوداً تمنعهم من نقل الواقع والأحداث التي تجري هناك.

وبعد 6 أشهر من الاعتقال بشكلٍ تعسفي، بحق 5 نشطاء وصحفيين من منطقة بهدينان، وهم كل من "شيروان شيرواني وكوهدار زيباري و هاريوان عيسى و شفان سعيد وإياد كرم" قررت محكمة هولير سجنهم مدة 6 أعوام.

ووجهت سلطات الديمقراطي الكردستاني لهم تهمة التعامل مع الجهات الخارجية، والنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.

وأفادت وكالة روج نيوز، بحسب مصدر مقرب من المعتقلين، بأن المعتقلين الخمسة أضربوا عن الطعام بسبب سوء المعاملة في السجن.

يذكر أن محكمة هولير، أصدرت الحكم على النشطاء الخمسة في الـ16 من شهر شباط الجاري.

(هـ ن)