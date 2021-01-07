لشرح مبادئه وأهدافه حزب سوريا المستقبل يعقد اجتماعات جماهيرية

وحضر الاجتماع الذي نظّم في مجلس الشّعب لمزرعة الرشيد، ديوان من حزب سوريا المستقبل ضمّ كلّاً من محي الدين رئيس مكتب التنظيم في مجلس المحافظة لحزب سوريا المستقبل، وأبو عمّار إداري الخطّ الغربيّ وإسحق الدندن رئيس مكتب العلاقات في مجلس الرّقّة.

هذا، وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاها شرح الوضع السياسيّ في المنطقة، من قبل إداري الخطّ أبو عمار، والذي تطرّق للتهديدات التي تواجهها المنطقة والمؤامرات التي تحاك ضدّها، كما أكّد على ضرورة التّعددية السّياسية وانخراط أبناء المنطقة بحزب سوريا المستقبل، مشدّداً على أنّ سوريا تعدّدية لامركزيّة.

فيما شجب إسحاق الدندن، العدوان التركي على مناطق الإدارة الذاتية عامّة وناحية عين عيسى خاصّة، والصّمت الرّوسي حيال ما تشهده البلدة ومناطق أخرى، وكذلك نهب آثار المنطقة وسياسة التغيير الديموغرافي التي تنتهجها دولة الاحتلال التركيّ.

ثمّ فتح باب النقاش مع الأهالي الذين حضروا الاجتماع، وخلالها أكّد أبو عمّار على: "ضرورة المحاسبة الفردية والعمل لإنجاح مشروع الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى أنّ ما تشهده مناطق الإدارة الذاتية من تقديم للخدمات والازدهار والأمان دفع الكثير من مواطني الدّاخل السّوريّ للقدوم إلى شمال وشرق سوريّا".

يذكر أن حزب سوريا المستقبل سيعقد سلسلة من الاجتماعات الجماهيرية المماثلة في الرقة وريفها ستستمر 15 يوماً.

(أ ع/إ)

ANHA