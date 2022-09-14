وقال الحزب على صفحته على موقع "فيسبوك" الافتراضي، إنه "بهدف رفع الوعي السياسي وشرح آخر المستجدات عقد حزب سوريا المستقبل سلسلة اجتماعات جماهيرية في مدينة القامشلي والنواحي التابعة لها (تل حميس- تل كوجر)، وذلك بحضور الأمين العام للحزب الرفيقة سهام داوود، ومساعدها الرفيق جاهد حسن ورئيس مكتب التنظيم العام الرفيق عماد موسى، بالإضافة الى رئيس مجلس القامشلي الرفيق محمد الدخيل، كما حضر هذه الاجتماعات أعضاء مجلس القامشلي ونواحيها، وعددٌ من المنتسبين للحزب".

بدأت الاجتماعات بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً وتخليداً لأرواح الشهداء، تلاه التطرق إلى مواضيع عدة وأبرزها التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا وتداعياته وأسبابه وانعكاساته السلبية على مناطق الشرق الأوسط وسوريا على وجه الخصوص.

وأوضح في هذه الاجتماعات "أهم الأسباب التي دفعت تركيا للتطبيع مع سلطة دمشق، ومنها توسع ونجاح مشروع الإدارة الذاتية ومحاولة تركيا بشتى الوسائل للقضاء على هذا المشروع، واستراتيجية تركيا في احتلال مناطق ضمن شمال وشرق سوريا وإقليم كردستان".

لتختتم الاجتماعات بفتح باب النقاش والحوار حيث كان هناك العديد من النقاشات والأسئلة التي أجاب عنها ديوان كل اجتماع.

(س ر)