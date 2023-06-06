لرفع الحصار عن الشهباء والشيخ مقصود نشطاء يطلقون هاشتاغ

في تمام الساعة 21:00 من مساء اليوم الثلاثاء، يطلق نشطاء ورواد مواقع التواصل الافتراضي، هاشتاغ للمطالبة برفع الحصار عن الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

وتفرض حكومة دمشق حصاراً خانقاً على الشهباء والحيين منذ أكثر من 5 سنوات، شددته في آب 2022، تمنع خلاله مرور المواد الأساسية والمحروقات والأدوية.

وحسب ما أفاد نشطاء، من المقرر أن يشاركوا في نشر الـ هاشتاغ، لوكالتنا، ستستمر العملية ليوم واحد فقط، حيث ستنتهي في الساعة 21:00 من مساء يوم غد الأربعاء، فيما سيتركز النشر على منصة "فيس بوك" الافتراضية.

ودعا النشطاء إلى التضامن مع أهالي الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية، والمشاركة في نشر الـ هاشتاغ على أوسع نطاق، لتحقيق الهدف المنشود في رفع الحصار.

وكان نشطاء قد أطلقوا في الـ 8 من أيار المنصرم، هاشتاغ #دمشق_تحاصرنا_تركيا_تقتلنا ضد حصار حكومة دمشق وهجمات جيش الاحتلال التركي على المهجرين في الشهباء وفي حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

(س ر)

ANHA