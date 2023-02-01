لرفع العزلة.. أكثر من 200 ألف شخص بإقليم الجزيرة يشاركون في حملة التواقيع المستمرة

أطلقت المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا بالتنسيق مع المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، حملة جمع التواقيع 22 كانون الثاني/ يناير المنصرم؛ لرفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، وتهيئة الفرص للقائه مع عائلته ومحاميه.

وأطلقت الحملة، تحت شعار "شعوب شمال وشرق سوريا تطالب برفع العزلة عن القائد أوجلان وتحقيق الحرية الجسدية له" على مستوى قرى ونواحي ومدن شمال وشرق سوريا.

استمرار الحملة في كل المدن والنواحي

آلية انطلاق الحملة، تمت عبر تشكيل حوالي (30) لجنة مختصة بمتابعة جمع التواقيع من أعضاء الكومينات وممثلي المؤسسات على مستوى كل مدينة وناحية في شمال وشرق سوريا، ليتم تسليم وثيقة الحملة التي تتضمن (الاسم والكنية، المدينة، والتوقيع بخط اليد) إلى المبادرة الشعبية كل ثلاثة أيام.

مشاركة فعالة

جُمِعَ أكثر من 200 ألف توقيعاً لأهالي إقليم الجزيرة، حتى الآن، بحسب الناطقة باسم المبادرة الشعبية لشمال وشرق سوريا، بروين يوسف.

وأكدت بروين أن حملة جمع التواقيع تشمل مواطني شمال وشرق سوريا الذين يسكنون المناطق السورية ولبنان أيضاً، وقالت: "يشارك الأهالي بموقف حازم؛ لتحقيق أهداف حملة التواقيع".

ويشارك في الحملة منذ ساعة انطلاقها من قبل اللجان التي تضم ممثلي مكونات المنطقة، جميع مكونات شمال وشرق سوريا بشيبها وشبابها من كرد وعرب وسريان وأرمن وشركس من قرى وبلدات (إقليم الجزيرة، ومنبج وكوباني ومقاطعة الشهباء وحيّي شيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، ومدينة دمشق).

ومن المقرر أن تنتهي حملة جمع التواقيع المطالبة؛ برفع العزلة المشددة عن القائد عبد الله أوجلان في 15 شباط المقبل، ببيان ختامي يكشف عدد التواقيع التي تم جمعها، على أن يتم تسليم وثيقة جمع التواقيع إلى المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، حيث ستقوم بدورها برفعها إلى لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT).

(آ)

ANHA