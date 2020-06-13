لقتل أمل عودة الأهالي الاحتلال ومرتزقته يدمرون المنازل ويرسلون الفيديوهات لأصحابها

بعد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" على شمال وشرق سوريا في الـ9 من تشرين الأول 2019 تهجّر الآلاف من أهالي مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض المحتلتين.

مهجرو كري سبي/ تل أبيض يقطنون الآن المخيم الذي أنشأته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في قرية تل السمن، ويقاومون كافة الظروف على أمل العودة لمنازلهم من جديد.

وعمد الاحتلال التركي ومرتزقته على هدم وحرق العشرات من البيوت التي هُجّر منها أهلها في ظل سياسة التغيير الديمغرافي المنتهجة من قبل الاحتلال ومرتزقته لمنع الأهالي من العودة.

حصل مراسلنا على بعض الفيديوهات التي تُظهر الدمار الذي لحق في المنازل، ويعمد المرتزقة من خلال إرسال هذه الفيديوهات لأصحاب البيوت لقتل أمل العودة في نفس الأهالي.

ويقول صاحب إحدى المنازل المدمرة في بلدة سلوك ويقطن في مخيم مُهجّري كري سبي (ع ع) الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمة خوفاً على حياة بعض أقربائه الذين لازالوا في المناطق المحتلة "الاحتلال التركي من خلال إرسال الفيديوهات لنا يخبرنا بأنه لا يوجد لنا أي عودة إلى الديار وإلى منازلنا، كل ما نملك أصبح مدمراً ونحن على عزيمة وإصرار بأنه سوف يأتي اليوم الذي نعود به إلى الديار وسوف نعمرها من جديد".

(م أ/هـ ن)

ANHA