لقمان أحمي عن الغارات الجوية للاحتلال التركي: تركيا تنتقم من الشعوب التي دحرت داعش

شنت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي 15 غارة جوية على منطقة شنكال والقصف مازال مستمراً، وعلى مخيم مخمور للاجئين في جنوب كردستان، وقصفت طائرة حربية أخرى موقعاً قرب قرية تقل بقل بريف ديرك في شمال وشرق سوريا.

كما تحوم طائرات مسيرة في سماء مقاطعتي كوباني والشهباء ونواحي مقاطعة عفرين المحتلة.

القصف التركي لشنكال وشمال وشرق سوريا ومخيم مخمور للاجئين جاء بالتزامن مع الإعلان عن هزيمة مرتزقة داعش الذين شنوا هجوماً على مدينة الحسكة في 20 كانون الثاني.

الرئيس المشترك لحزب الخضر الديمقراطي لقمان أحمي أوضح في تصريح لوكالتنا تعقيباً على هجمات دولة الاحتلال التركي، أن دولة الاحتلال التركي تنتقم الآن لمرتزقة داعش الذين هزموا في الحسكة، وقال: "معروف لدى الجميع أن دولة الاحتلال التركي وأينما هزمت داعش تقوم بالانتقام لهم".

وأكد لقمان أحمي أن السياسة التركية باتت معروفة وعلى المجتمع الدولي أن يعرف جيداً أن تركيا لا تود أن يهزم مرتزقة داعش، وقال: "تركيا الآن تشن هجمات ضد كل من هزم داعش، أبناء المناطق التي تقصف الآن هم الذين هزموا داعش، هم الذين أوقفوا المد الداعشي. تركيا تنتقم من الشعوب التي دحرت داعش. تركيا ممتعضة من هزيمة داعش الأخيرة".

'تركيا تدرك جيداً أن مقاومة أبناء المنطقة تقف عائقاً أمام مخططها'

ونوه أحمي أن تركيا لديها مخطط من أجل إحياء العثمانية عن طريق مرتزقة داعش، وقال: "بشكل خاص في مناطقنا، لأن تركيا تدرك جيداً أن مقاومة أبناء المنطقة تقف عائقاً أمام مخططها الداعشي- العثماني".

أوضح لقمان أحمي أن الهدف الرئيس من الهجمات التركية هو إحياء داعش، وقال: "على أبناء شعبنا أن يدركوا جيداً أن هزيمة داعش تعني هزيمة تركيا، وتركيا لن تقف مكتوفة الأيدي لذا على كافة أبناء شعبنا الالتفاف حول قواتنا العسكرية والأمنية وردع الهجمات التركية كما تم دحر داعش للمرة الثانية على التوالي".

لقمان أحمي أكد على ضرورة أن ينتفض الرأي العام في العالم أجمع لردع الهجمات التركية، لأن الدول متخاذلة في هذا الموضوع نتيجة مصالحها الدولية. وقال: "على كافة أبناء شعبنا اتخاذ مبدأ الحرب الثورية أساساً لنضالهم من الآن وصاعداً".

(م)

ANHA