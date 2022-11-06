لقاء يجمع مسد مع وفد أمريكي ومباحثات حول التطورات في الساحة السورية

ونشر الموقع الرسمي لمجلس سوريا الديمقراطية، خبر اللقاء، وخلاله جاء أن الوفد الأمريكي ضم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ممثلين عن وزارة الخارجية ومتخصصين في شؤون مكافحة الإرهاب، في حين حضر إلى جانب إلهام أحمد أعضاء الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية، جاندا محمد وإفرام إسحاق وثابت الجوهر.

الوفد الأمريكي أكد في مستهل زيارته على تثمينهم الكبير للشراكة مع الأطراف السياسية والعسكرية والإدارية العاملة في شمال وشرق سوريا، مشدداً على مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة تنظيم داعش.

كذلك تباحث الطرفان حول المستجدات على الساحة السورية ، واستمرار التهديدات التركية ، وشدد غولدريتش على دعم الحوارات السياسية السورية – السورية، وأهمية تمثيل كافة الأطراف السورية، بهدف التوصل لحل وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

في حين أضاف غولدريتش بأن تثبيت الاستقرار في شمال وشرق سوريا هو أولوية للولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف الدولي، جنباً إلى جنب مع سعي الأخيرة لتقديم الدعم الإنساني والمساعدات والعمل مع المنظمات الدولية لتحقيق ذلك، إضافة لتركيزهم على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار.

من جانبها أكدت إلهام أحمد على أن قضية داعش هي قضية دولية تتطلب جهوداً دولية، في الوقت الذي تحتاج فيه مناطق شمال وشرق سوريا إلى دعم التنمية وتثبيت الاستقرار، مشيرة لأهمية الدعم الدولي للحوارات السورية – السورية، لإنهاء معاناة السوريين وتمهيد الأرضية لحل سياسي شامل.

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