لقاء يجمع الإدارة الذاتية مع الحزب اليساري السويدي

التقى، أمس الأربعاء 10 أيار الجاري، وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الحزب اليساري السويدي، في مبنى البرلمان السويدي في العاصمة استوكهولم، وفق موقع الإدارة الذاتية.

اللقاء جمع ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أوروبا عبد الكريم عمر، وممثل الإدارة الذاتية في اسكندنافيا شيار علي، بالمتحدث باسم لجنة العلاقات الخارجية للحزب اليساري السويدي في البرلمان هوكان سڤينيلنج، وعضوة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، لوتا جونسون فورنارڤ ومسؤولة العلاقات الدولية في الحزب، يكبون آلب.

وحسب المصدر نفسه، "تبادل الطرفان وجهات النظر بخصوص الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن، وتداعياتها الكارثية على مجمل مناحي وقطاعات الحياة، وما تشهده الأزمة من محاولات تطبيع العلاقات بين تركيا وحكومة دمشق، وإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وتداعياتها.

وأكد وفد الإدارة الذاتية أنهم يدعمون ويشجعون الدور العربي لإنهاء الأزمة السورية، وأن إنجاز الحل السياسي لا يمكن أن يتمّ دون إشراك بقية القوى السورية الفاعلة على الأرض.

وأطلع وفد الإدارة الذاتية الوفد السويدي على مبادرة الحل السياسي الأخيرة التي أطلقتها الإدارة الذاتية، والتأكيد على أن الأخيرة تدعم الحل السياسي السلمي وفقاً للقرارات الأممية المتعلقة بالأزمة السورية، ومنها قرار الأمم المتحدة رقم 2254.

وكذلك على استمرار مسلسل الانتهاكات في مناطق الشمال السوري المحتلة، والمتمثلة في عمليات القتل والخطف والاعتقال والاغتصاب، فضلاً عن تدمير الأوابد التاريخية ومواصلة السياسة الممنهجة لتغيير ديمغرافية المنطقة، بالإضافة إلى التذكير بعمليات القصف المدفعي والصاروخي اليومي التي ينفذها جيش الاحتلال التركي والفصائل المرتزقة التابعة له، وكذلك الاستهدافات المتكررة للمدنيين العزّل ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية باستخدام الطائرات المسيّرة (الدرون).

كما تم التطرق إلى التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية التي تواجهها الإدارة الذاتية، والخطر القائم المتمثل في تنظيم داعش، وأوضاع مرتزقته داخل المعتقلات في شمال وشرق سوريا، وأوضاع عوائلهم في مخيمي الهول وروج.

وشدد الجانبان على ضرورة أن ينهض المجتمع الدولي بمسؤولياته عبر دعم الإدارة الذاتية ومساعدتها في إجراء محاكمات عادلة للدواعش لكي تتحقق العدالة لضحايا الإرهاب".

(ل م)