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لقاء تشاوري ثلاثي بين مسد وحزب الإرادة الشعبية وهيئة التنسيق الوطنية

أجرت ثلاثة ممثلة لكل من مسد وحزب الإرادة الشعبية وهيئة التنسيق الوطنية، اجتماعاً تشاورياً بحثت خلاله "مستجدات الوضع السياسي السوري، والوضع الداخلي للمعارضة السورية وآليات التنسيق بين أطراف المعارضة الوطنية الديمقراطية للدفع المشترك نحو التنفيذ الكامل للقرار 2254.
خبر 2021-07-05T22:54:00 مركز الأخبار

ونشر المكتب الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية خبراً حول هذا الاجتماع التشاوري جاء فيه:

"عقدت مساء يوم الجمعة الماضي 2 تموز 2021 ثلاثة وفود ممثلة لكل من مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية وهيئة التنسيق الوطنية، اجتماعاً تشاورياً بحثت خلاله النقطتين التاليتين:

أولاً: مستجدات الوضع السياسي السوري العام والأزمات التي يعيشها الشعب السوري في مختلف مناطق وجوده وعلى كافة المستويات.

ثانياً: الوضع الداخلي للمعارضة السورية وآليات التنسيق بين أطراف المعارضة الوطنية الديمقراطية للدفع المشترك نحو التنفيذ الكامل للقرار 2254.

واتفقت الأطراف الثلاثة على استمرار التشاور فيما بينها".

(ل)

ANHA


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