لقاء تشاوري ثلاثي بين مسد وحزب الإرادة الشعبية وهيئة التنسيق الوطنية

ونشر المكتب الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية خبراً حول هذا الاجتماع التشاوري جاء فيه:

"عقدت مساء يوم الجمعة الماضي 2 تموز 2021 ثلاثة وفود ممثلة لكل من مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية وهيئة التنسيق الوطنية، اجتماعاً تشاورياً بحثت خلاله النقطتين التاليتين:

أولاً: مستجدات الوضع السياسي السوري العام والأزمات التي يعيشها الشعب السوري في مختلف مناطق وجوده وعلى كافة المستويات.

ثانياً: الوضع الداخلي للمعارضة السورية وآليات التنسيق بين أطراف المعارضة الوطنية الديمقراطية للدفع المشترك نحو التنفيذ الكامل للقرار 2254.

واتفقت الأطراف الثلاثة على استمرار التشاور فيما بينها".

(ل)

ANHA