لقاء مرتقب للمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان مع مسؤولين في الأمم المتحدة

ضمن الجهود المكثفة للمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، على الصعيد الداخلي والخارجي، لتدويل قضية القائد عبد الله أوجلان، والوصول إلى حريته الجسدية، يلتقي اليوم وفد من المبادرة لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ووفقاً للناطق باسم المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، إدريس سعيد، فإن الوفد المؤلف من مجموعة من الحقوقيين، بين من هم أعضاء المبادرة السورية، وحقوقيين يواصلون العمل في الخارج من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان، من المقرر أن يجتمع في تمام الساعة الـ 2 بتوقيت غرينتش مع مسؤولين في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وسيتباحث الوفد، حسب سعيد: "العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأهمية فك العزلة وحريته الجسدية".

وسلّم أمس، وفد المبادرة الورية لحرية القائد عبد الله أوجلان مليونين و646 ألفاً و211 توقيعاً، تم جمعها في شمال وشرق سوريا، ودمشق، وحلب ومدن أخرى، لمسؤولي لجنة مناهضة التعذيب في مجلس أوروبا، للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان.

وطالب الوفد في الاجتماع الذي عُقد أمس، لجنة مناهضة التعذيب، بالعمل والسعي بشكل سريع لتأمين لقاء عاجل للمحامين والعائلة مع القائد عبد الله أوجلان.

(أم)

ANHA