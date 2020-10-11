لقاء خطابي لحزب سوريا المستقبل في ذكرى استشهاد هفرين خلف

وتحت شعار "دحر الاحتلال والنضال من أجل الحرية"، أحيا حزب سوريا المستقبل الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المناضلة السورية هفرين خلف الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، التي اعلن عن استشهادها في الـ12 من تشرين الأول العام المنصرم إبان العدوان التركي على منطقتي سري كانية وكري سبي.

وأقيم اللقاء الخطابي في المركز الثقافي بناحية صرين، بحضور ممثلين عن المؤسسات في المنطقة، إضافة إلى إداريين وأعضاء في حزب سوريا المستقبل.

وألقيت خلال اللقاء الخطابي عدة كلمات ألقاها كل من مسؤول العلاقات العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية في بلدة صرين عزيز مصطفى، والرئيس المشترك لبلدية صرين مصطفى مسلم، أدانا فيها الجرائم التي ترتكب بحق شعوب شمال وشرق سوريا من قبل دولة الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين لها.

كما قرأت عضوة حزب سوريا المستقبل زوزان نبو بيانًا باسم الحزب أشارت فيه إلى أن "الاحتلال التركي ومرتزقته يهددون من جديد باجتياح المنطقة، رغبة في توسيع مناطق احتلالهم، وبسط النفوذ وزرع الفتن بين مكونات الشعب السوري وتفكيك النسيج وإضعاف الروابط وأواصره والنيل من المكتسبات التي حققت في شمال شرق سوريا".

وأضافت زوزان نبو "وفي يوم ۲۰۱۹/۱۰/۱۲ تم استهداف وقتل الأمين العام لحزب سوريا المستقبل "هفرين خلف " وسائقها "فرهاد رمضان"، رغم دعوتها للسلام ولإخوة الشعوب والعيش المشترك ولتكون صوت المرأة الحرة، حيث عملت من أجل إرساء السلام وإنهاء الدمار، والحفاظ على سوريا أرضاً وشعباً وصون حقوقها ومكتسباتها، وداعية إلى الحوار والتفاوض بعيداً عن القتل والعنف للوصول بسوريا إلى بر الأمان".

وأشارت إلى أنهم "أنهوا حياة الشهيدة هفرين بطلقات، لكن لم ينهوا مسيرة نضالها وسير الآلاف من النساء السوريات ومكونات الشعب السوري على اختلاف أديانهن وثقافاتهن ولغاتهن ومعتقداتهن على نهجها واتخاذها مثالاً يحتذى به".

وأعلنت زوزان في سياق قرائتها للبيان عن إطلاق "حملة دحر الاحتلال وحماية الثورة وتصعيد النضال من أجل الحرية والسلام، لإحياء الذكرى السنوية الأولى للشهيدة هفرين خلف الأمين العام للحزب والرفيق فرهاد رمضان وتبدأ من /۹/ تشرين الأول".

واختتمت قائلة "ومن خلال حملتنا نحن مستمرون في نضالنا ضد الاحتلال التركي، وسياسته الفاشية وإنهاء وجوده في مناطقنا، وندعو أبناء شعبنا في سوريا والخارج وخاصة في شمال شرق سوريا، إلى إحياء الذكرى السنوية الأولى للأمين العام لحزب سوريا المستقبل، وفضح ممارسات وجرائم الاحتلال التركي وإعلاء صوت السلام والحقيقة، وسنواصل نضالنا ونساند وندعم كل المنظمات الحقوقية والنسوية في رفع صوت السلام والحقيقة ومحاكمة الجناة المرتزقة من قبل الاحتلال التركي، ونجدد العهد للشهيدة هفرين خلف والشهيد فرهاد رمضان ولجميع الذين يناضلون في سبيل الوطن وحريته على مواصلة الدرب وحمل إرثهم بوفاء وإخلاص لبناء السلام والوصول الى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية".

وانتهت فعاليات اللقاء بتقديم فرقة الشهيدة هفرين الفنية مقاطع شعرية وحلقات غنائية باللغة الكردية.

(كروب/ج)

ANHA