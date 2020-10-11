وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، في تغريدةٍ له عبر تويتر: "استقبل السيد الرئيس محمود عباس في مقره برام الله ظهر اليوم رجل الأعمال الأمريكي ورئيس الكونجرس اليهودي العالمي رون لاودر".

وذكر المؤتمر اليهودي العالمي، في بيانٍ له: "أن لودر التقى بعباس في زيارة خاصة بدعوة من عباس لبحث مجموعة من القضايا المتعلقة بفلسطين والشرق الأوسط".

ولودر، رجل أعمال أمريكي، كان قد التقى مع عباس قبل عام في نيويورك، وكان قد صرح لصحيفة "عرب نيوز" السعودية، في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، بأنه: "يأمل بأن يعيد الاتفاق الفلسطينيين وإسرائيل إلى محادثات السلام التي انهارت في 2014".

ونقلت "رويترز" عن مصدر فلسطيني أن عباس "ناقش الدعوة التي وجهها في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، لعقد مؤتمر سلام تقوده الأمم المتحدة في أوائل العام المقبل".

وفي السياق، قالت مصادر أمريكية، إن زيارة لودر غير مرتبطة بتنسيقٍ أمريكي، بل كانت بصفة خاصة تماماً، ولم يعلق البيت الأبيض على الزيارة، وفق ما ذكرته رويترز.

والجدير بالذكر، أن العلاقات الدبلوماسية بين الإدارة الأمريكية والسلطة الفلسطينية، متوقفة، إثر اتهاماتٍ فلسطينية، بالانحياز لإسرائيل، عقب إغلاق القنصلية الفلسطينية في واشنطن في عام 2018، واعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

(ع م)