ودام اللقاء ساعة و40 دقيقة تخلّله غداء، ووصفته مصادر عين التينة بالإيجابي، وقالت إن الرئيسين ناقشا مسار تشكيل الحكومة والمراحل التي قطعتها.

وكانت المصادر اعتبرت أن الاجتماع بين الرجلين مفصلي، حيث إنه إذا اتسم بالإيجابية فهذا يعني أن يكون الحريري قد بلور تشكيلة من 24 وزيراً. وتابعت "اقتراح أن يسمّي الرئيس عون اسماً إضافياً للحكومة مرفوض لأن ذلك يعني أن يصبح لديه أكثر من 8 وزراء".

ولفتت إلى أن فرنسا تشدد على وجوب أن لا يكون أعضاء الحكومة العتيدة مرشحين للانتخابات المقبلة في حال كانت "حكومة انتخابات"، ما يعني أن على الحريري التنحي.

هذا ولم يقدم الرئيس الحريري مسودة حكومية إلى الرئيس بري اليوم، بل حضر لمناقشة الأفكار معه وسبل حلحلة العقد الحكومية.

(ز غ)