لمواجهة التهديدات التركية أهالي الحسكة يطالبون الأحزاب الكردية بالوحدة

يسعى الاحتلال مع مرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" إلى توسيع رقعة احتلاله، وذلك بشن هجمات جديدة على مناطق شمال وشرق سوريا ومنها مدينة ديرك، وقضاء شنكال في جنوب كردستان.

وفي تاريخ الـ 23 من كانون الثاني، نقلت وكالتنا عن مصادر سعي دولة الاحتلال التركي إلى شن هجمات على مدينة ديرك وقضاء شنكال، وحسب المصادر فإنه من المتوقع أن تبدأ هجماتها خلال 10 إيام.

وفي هذا السياق قالت المواطنة فاطمة علي، من حي الصالحية لوكالتنا "نحن أهالي شمال وشرق سوريا نرفض التدخلات التركية المستمرة في مناطقنا، فالمحتل التركي منذ البداية له أطماع استعمارية من أجل احتلال المزيد من المناطق والمدن".

وأضافت فاطمة علي "هدف المحتل التركي من جميع تلك التهديدات الاستيلاء على جميع مناطق شمال وشرق سوريا لتغيير ديموغرافية المنطقة، كما حصل في عفرين، سري كانيه وكري سبي / تل أبيض وتهجير السكان الأصليين".

وبيّنت فاطمة علي أن الاحتلال التركي يهدف أيضًا إلى القضاء على مشروع الأمة الديمقراطية الذي لم يفرق بين مكونات شمال وشرق سوريا من كرد وعرب وسريان وغيرهم من المكونات الأخرى.

ونوهت فاطمة علي في نهاية حديثها أنه "يتطلب من جميع مكونات وطوائف شمال وشرق سوريا الوقوف مع بعضهم البعض في ظل التهديدات التركية الأخيرة، والتمسك بأرضهم مهما حصل".

ومن جانبها قالت صباح محمد، من حي المفتي "تركيا دولة محتلة قامت باحتلال العديد من المدن السورية وهجّرت سكانها، نحن قدمنا آلاف الشهداء في سبيل العيش بكرامة وحرية، وتركيا لا تريد أن يعيش أهالي المنطقة بسلام".

وتابعت "جميع الجرائم التي يقوم به المحتل التركي في مناطق شمال وشرق سوريا وسكانها تحصل أمام مرأى العالم وبصمت دولي من جميع الدول الكبرى، مثل أمريكا والضامن الروسي".

فيما قال المواطن يونس حمي من أهالي تل حجر "ندين ونستنكر التهديدات التركية على مناطقنا، فجميع المشاكل والصعوبات التي تمر بها مناطقنا سببه المحتل التركي، وذلك ليس بجديد بل منذ القدم، لإعادة الهيمنة العثمانية".

وناشد يونس حمي القوى العالمية التدخل ووضع حد لتركيا ومرتزقتها على أراضي كردستان، مطالبًا الأحزاب الكردية بوحدة صفوفها في هذه الأوقات العصيبة.

(هـ ن)

ANHA