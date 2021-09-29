لمطالبته بمنزله في عفرين.. جعله المرتزقة طريح الفراش جراء الضرب المبرّح

أفاد مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة "الجبهة الشامية" بقيادة المرتزق "علاء حسن صقار" على اختطاف المواطن محمد عثمان طوبال (47 عاماً)، من أهالي قرية ماموله التابعة لناحية راجو في عفرين المحتلة.

وبسبب مطالبته بمنزله الكائن المُستولى عليه على طريق عفرين ـ إعزاز، بالقرب من قرية كفرجنة التابعة لناحية شرا؛ انهالوا عليه بالضرب. حيث أصبح طريح الفراش.

وبحسب المصدر، فإن المرتزقة اقتادوا المختطف إلى السجن السري في معسكر كفرجنة، ليعتدوا عليه بالضرب المبرح.

وأوضح المصدر نفسه أن المرتزقة أقدموا على تهديد أسرة المواطن المختطف بقتله في حال مطالبته بالمنزل مرة أخرى.

(ف إ/ل م)

ANHA