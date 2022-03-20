لمشاركتهن في فعاليات 8 آذار.. السلطات التركية تصدر أوامر بتوقيف 11 امرأة

شنت السلطات التركية حملة اعتقالات ضد النساء في مدينة آمد بباكور (شمال كردستان) في 16 و17 آذار/ مارس الجاري، اعتقلت خلالها 25 امرأة، وطالت الاعتقالات عدداً من النساء والمواطنين في محاولة لمنع الاحتفالات بعيد نوروز في شمال كردستان، بحسب ما نقلته وكالة أنباء المرأة (JINHA).

من بين النساء اللواتي تم نقلهن إلى المحكمة في 18 آذار/ مارس المنصرم، رئيسة جمعية "النساء روزا" عدالة كايا، وفاطمة جولتكين ونيفين أويمان، تم إطلاق سراح بعض المعتقلات بإجراءات قضائية.

وتمت إحالة كل من عمدة بلدية سور فيليز بولوتكين، وسكرتيرة المرأة في نقابة عمال الصحة والخدمات الاجتماعية (SES) فرع آمد فاطمة يلديجان، وسكرتيرة المرأة في اتحاد عمال النقل المتحد (BTS) بهار أولوغ، إلى المحكمة، أمس السبت، بعد تقديم إفاداتهن في مركز الشرطة، من قبل مكتب المدعي العام مع طلب القبض عليهن.

وفي استجواب مكتب المدعي العام، سئلت النساء عن سبب مشاركتهن في مسيرة نظمت في اليوم العالمي للمرأة الذي صادف الثامن من آذار/ مارس المنصرم، والمشاركة في فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي صادف الخامس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى المشاركة في الاحتجاجات ضد إلغاء اتفاقية إسطنبول.

بعد استجواب مكتب المدعي العام، صدرت أمس السبت 19 آذار/ مارس، مذكرة توقيف بحق 11 امرأة تم احتجازهن في إطار التحقيق الذي أجرته النيابة العامة في آمد.

وتم الإفراج عن الناشطات في حركة المرأة الحرة زكية غولر، وبيرسن جونيس، وصفية أكداغ، وإيفين يلبوغا، وأمينة أكشاهين وأمينة جتينر وكيزبان كدي، بعد اتخاذ إجراءات رقابية.

(ي م)