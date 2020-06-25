لمساعدة المزارعين شركة تطوير المجتمع الزراعي تستقبل محصول القمح عبر الأكياس

باشرت شركة تطوير المجتمع الزراعي في ديرك بتاريخ 22 حزيران باستلام انتاج المزارعين من القمح عبر الأكياس والجوال، بعد أن كانت عملية الشراء عن طريق(دوكما) فقط، نظراً لاستيعاب مستودعات صوامع ديرك لكمية عشرة آلاف طن فقط.

ونظراً لزيادة انتاج الموسم الزراعي لهذا العام قررت الشركة شراء جميع محصول القمح من المزارعين، ووضعها في ساحة الصوامع، لحين شحنها ونقلها إلى الأماكن المخصصة.

واستلمت شركة التطوير الزراعي في ديرك عشرة آلاف طن على شكل (دوكما) مع بداية شهر حزيران، فيما استلمت أكثر من 6 آلاف طن عبر الأكياس منذ تاريخ 22 حزيران، هذا وسيستمر شراء المحصول من المزارعين حتى 3 من شهر تموز الجاري.

الرئيس المشترك لشركة تطوير المجتمع الزراعي يوسف حاجي قال إن عملية الشراء لا زالت متواصلة رغم تعبئة صوامع ديرك التي تستوعب كمية عشرة آلاف طن فقط، وأضاف "لأجل تسهيل أمور الفلاحين والمزارعين قررنا استلام المحصول عن طريق الأكياس والجوال أيضاً."

وناشد حاجيجميع المزارعين الذين لم يسوقوا محصولهم حتى الآن مراجعة مراكز الزراعة لتسجيل اسمائهم والحصول على المنشأ لتسليم انتاجهم إلى شركة تطوير المجتمع الزراعي في ديرك.

هذا واستقبلت شركة تطوير المجتمع الزراعي محصول القمح والعدس للعام الحالي من فلاحي ومزارعي منطقة ديرك ونواحيها منذ السادس من شهر حزيران الجاري بعد اتخاذ جميع اجراءات التعقيم والتنظيف ورش المستودعات.

(ك)

ANHA