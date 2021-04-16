لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.. مجلس الأمن يبحث نشر مراقبين دوليين

وقالت المصادر إن القرار الأول الذي سيصوّت عليه المجلس، ينص على نشر 60 مراقبًا أمميًّا في ليبيا على مراحل للمساعدة في الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وعُرض نص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة على التصويت الخميس، لكن بسبب القيود الصحيّة سيصوّت عليه أعضاء المجلس الخمسة عشر كتابيًّا في غضون 24 ساعة.

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن نص مشروع القرار يرحب باتفاق وقف النار المبرم بتاريخ الـ 23 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبتشكيل حكومة الوحدة المؤقتة المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنيّة في الـ 24 من كانون الأول/ ديسمبر.

ويطالب النص الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة.

ويدعو القرار جميع الأطراف الليبية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على دعوة كل الدول الأعضاء إلى احترام وقف إطلاق النار، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وكانت الأمم المتحدة قدّرت في كانون الأول/ ديسمبر الماضي عدد القوات الأجنبية والمرتزقة بـ 20 ألفًا، ويبدو أن عددًا قليلًا منهم بدأ بمغادرة ليبيا.

(ش ع)