لمناقشة سبل الهزيمة الدائمة لداعش.. اجتماع مرتقب للمجموعة المصغرة للتحالف

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي اليوم: "ينضم وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن إلى نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلميس لاستضافة اجتماع افتراضي لوزراء خارجية المجموعة المصغرة للتحالف الدولي لهزيمة داعش في 30 آذار/مارس لمراجعة الجهود المستمرة في الحملة والرامية إلى تحقيق الهزيمة الدائمة لداعش".

وبحسب البيان" يناقش الوزراء سبل مواصلة الضغط على فلول داعش في العراق وسوريا ومواجهة شبكات التنظيم في أماكن أخرى، بما في ذلك في إفريقيا. وسيقومون أيضا بتقييم أولويات خطوط جهود التحالف لناحية تحقيق الاستقرار والمقاتلين الإرهابيين الأجانب وتمويل مكافحة داعش وجهود الرسائل المضادة".

وأكدت الخارجية الأمريكية إن التحالف الدولي المؤلف من 83 عضوا، والذي تعد الولايات المتحدة عضوا رئيسيا فيه، يبقى ثابتا في التزامه بهزيمة داعش الدائمة وفي مختلف أنحاء العالم.

(ي ح)