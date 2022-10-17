لمناقشة مشاريع عام 2023.. الإدارة الذاتية تبدأ بعقد ورشات عمل مع شرائح المجتمع في إقليم الجزيرة

في سياق الفعاليات التي تنظمها الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة لمناقشة الواقع الخدمي في المنطقة وكيفية تطويره، إلى جانب ترسيخ مفهوم المشاركة المجتمعية مع الإدارة الذاتية بتحديد أولويات مشاريعها، عقدت الإدارة الذاتية اليوم، ورشة عمل مع شرائح المجتمع في مدينة قامشلو، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم حول الأعمال والمشاريع والأولويات التي يجب التركيز عليها لعام 2023.

وحضر ورشة العمل التي نظمت في صالة زانا بمدينة قامشلو، ممثلون عن المؤسسات المدنية والقوى والأحزاب السياسية، ووجهاء وشيوخ العشائر الكردية والعربية، بالإضافة إلى الهيئات والاتحادات والمجالس التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية في الإقليم.

ورشة العمل أديرت من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي، طلعت يونس، والرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، آريا ملا أحمد، والرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو بروين يوسف، الرئيس المشترك لمكتب التخطيط والتنمية والإحصاء لإقليم الجزيرة، مجيد حاج علي.

مشاركة الإدارة الذاتية في اتخاذ القرارات

بدأت ورشة العمل بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، رحب خلالها بكافة الحضور الذين شاركوا في ورشة العمل "بهدف مشاركة الإدارة الذاتية في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات ورسم الخطط والمسارات للأعمال للنهوض بالمجتمع وتنمية الواقع الاجتماعي، وتهيئة جميع الظروف والسبل لتأمين الحياة الكريمة لشعوب المنطقة".

يونس لفت الانتباه إلى التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية خلال المرحلة الراهنة، وقال: "خطت الإدارة الذاتية خطوات قيّمة في إدارة هذه المنطقة التي تشهد حروباً وتحديات كبيرة من جميع النواحي السياسية والأمنية والاقتصادية من قبل أعداء المشروع الديمقراطي وهذه الإدارة المجتمعية بهدف إفشالها وضرب مكتسبات شعبنا".

مؤكداً أن أعداء هذا المشروع الديمقراطي يسعون إلى "ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة، وخلق الأزمات أمام الإدارة الذاتية، وتحريض شعوب المنطقة ضد إدارتهم".

مؤكداً أن "حالة عدم الاستقرار والتحديات المعاشة في مناطق شمال وشرق سوريا كان لها تأثير كبير على عدم قدرة الإدارة الذاتية الديمقراطية على وضع الخطط الاستراتيجية والتنمية المستدامة للنهوض بالواقع المجتمعي والخدمي إلى مستويات عالية".

ميزانية عام 2023

طلعت يونس أوضح أن الهجمات المستمرة لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا زادت من التحديات التي تواجهها الإدارة الذاتية، "كحالة التهجير القسري لأبناء شعبنا في سري كانيه وكري سبي وعفرين، والتهديد الذي يطال أمن واستقرار مناطقنا، وحالة الحصار وقطع مياه الفرات وعلوك واستهداف المؤسسات الخدمية والعسكرية".

الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس كشف في ختام حديثه الميزانية التي تم تخصيصها للمشاريع الخدمية والمخططات لعام 2023، والتي تقدر بـ " 18 مليون دولار، كحد أقصى".

بدورها أوضحت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، آريا ملا أحمد، أن ورشة العمل التي عقدت اليوم في قامشلو والورشات الأخرى التي من المزمع عقدها في مناطق أخرى خلال الأيام القادمة هي خطوة أساسية لترسيخ مفهوم نظام الإدارة الذاتية المعتمد بشكل رئيس على مشاركة الإدارة للمجتمع من خلال آلية إدارته ومنهجيته في اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات في مراحل معينة من عمر الإدارة.

وبعد الانتهاء من الكلمات، فتح باب النقاش أمام الحضور لتقديم مقترحاتهم وآرائهم حول مخططات الإدارة الذاتية لعام 2023، إذ ركزت مقترحاتهم على ضرورة "العمل على تحسين الموارد التجارية والصناعية والزراعية، وتأمين البذار والأسمدة وفتح معامل خاصة بها، والعمل على تنفيذ مشاريع مائية تفيد وتحسن الواقع المعيشي في المنطقة".

ومن المزمع عقد ورشة عمل أخرى في مدينة الحسكة في الـ 19 من الشهر الجاري.

(ك آ/ آ)

ANHA