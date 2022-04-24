لمناقشة هجمات الإبادة على العراق.. البرلمان العراقي يعقد اجتماعاً موسعاً

ويواصل الاحتلال التركي منذ السابع عشر من الشهر الجاري بتنفيذه هجمات على قوات الكريلا في مناطق بجنوب كردستان بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

ولمناقشة تلك الهجمات المستمرة، يعقد مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً، وذلك بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وقال مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي في بيان، إن “الأخير سيترأس اجتماعاً تداولياً موسعاً مع وزير الخارجية فؤاد حسين ونزار الخير الله الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية، وذلك بناءً على طلب رئيس الكتلة الصدرية النيابية مشفوعاً بتواقيع أكثر من (50) نائبا لمناقشة الاعتداءات التركية والإيرانية على الأراضي العراقية في الساعة الحادية عشر صباح يوم الأحد”.

وكانت قد استنكرت رئاسة العراق، الهجمات التركية على جنوب كردستان، ووصفتها بأنها خرق للسيادة العراقية وتهديد للأمن القومي، مشيرة إلى "أن تكرار هذه الهجمات غير مقبول".

كما كان قد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أن الحكومة ترفض رفضاً قاطعاً وتندد بالهجمات التركية، فيما أكد رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر "أن بلاده دولة ذات سيادة كاملة"، محذراً من أن "العراق لن يسكت في حال تكرر الهجوم التركي" على جنوب كردستان.

وبقي رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من الأصوات النادرة في العراق التي لم توضح موقفها من هجمات الإبادة التي تشنها تركيا والحزب الديمقراطي الكردستاني في جنوب كردستان.

(ش ع)