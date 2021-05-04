لمناقشة أزمة سد النهضة المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي يزور عدة دول

وأعلنت الخارجية الأميركية، أمس الإثنين، أن المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، سيجري جولة، تبدأ الثلاثاء، متجهًا إلى مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان. وقالت في بيانٍ لها عبر موقعها الرسمي إن الزيارة ستتم في الفترة من 4 إلى 13 أيار/ مايو الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن فيلتمان "سيعقد اجتماعات مع مسؤولين من الحكومات المعنية وكذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. كما سيلتقي مع مجموعة من أصحاب المصلحة السياسيين والمنظمات الإنسانية".

وأضافت أن سفير المبعوث الخاص "يؤكد على التزام الإدارة (الأميركية) بقيادة جهد دبلوماسي مستدام لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية المترابطة في القرن الأفريقي"، وإن فيلتمان "سوف ينسق سياسة الولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة لتحقيق هذا الهدف".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال عند تعيين فيلتمان قبل أسبوعين، إن الأخير سيقود أيضًا الجهود الدولية لإنهاء التوتر بين إثيوبيا والسودان، والتوتر الناتج عن إقامة سد النهضة الإثيوبي.

وفي 23 نيسان/ أبريل، حثّ بيان البيت الأبيض "قادة مصر وإثيوبيا والسودان على التعاون لحل نزاعاتهم حول سد النهضة الإثيوبي الكبير ومواردهم المائية المشتركة".

وكانت إثيوبيا أحبطت، في بداية نيسان/ أبريل، عملية وساطة أخرى، هذه المرة بقيادة الاتحاد الأفريقي، لحل أزمة متصاعدة على نهر النيل، حيث تقوم إثيوبيا ببناء سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD)، والذي من شأنه أن يعطل مصدرًا رئيسًا للمياه لمصر والسودان.

وتمثل المفاوضات ما وصفته وزارة الخارجية المصرية بـ "الفرصة الأخيرة" لإثيوبيا لحل النزاع المستمر منذ 10 سنوات.

(د ع)