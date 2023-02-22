لمناقشة الوضع التنظيمي والسياسي.. حزب سوريا المستقبل في دير الزور يعقد اجتماعاً

ونظم الاجتماع في قاعة المجلس المدني بدير الزور في منطقة السبعة كيلو بحضور جميع أعضاء حزب سوريا المستقبل في الإدارة المدنية بدير الزور

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ثم تطرق رئيس حزب سوريا المستقبل في دير الزور، ثامر الشمري إلى الوضع السياسي في المنطقة وقال: "إن الوضع السياسي في المنطقة والعالم شديد التداخل ومازال يسير نحو التصعيد أكثر فأكثر وأقل ما يقال عنه بأنه عملية كسر عظم تشارك فيها قوى عظمى تسعى لخلق عالم جديد على مقاس مصالحها ولا تضع في حساباتها لا الأخلاق ولا الضحايا، فمتى كانت مصالحهم تعترف بالأخلاق أو الضحايا" .

تلاه قراءة التقرير التنظيمي من قبل الإداري في مكتب التنظيم في حزب سوريا المستقبل بدير الزور علاء السعيد، ومن ثم فتح باب النقاش أمام الحضور، لينتهي الاجتماع بجملة توصيات منها:

عقد اجتماع شهري لكتلة الحزب لمناقشة الوضع السياسي والتنظيمي.

تفعيل دور الحزب جماهيرياً من خلال عقد سلسلة من اللقاءات والندوات التي تشرح برنامج الحزب وتوجهاته

قيام الحزب بدوره التوعوي من خلال تسليط الضوء على الأحداث السياسية وإيضاح أبعاد ما يجري على الساحة المحلية والإقليمية.

(ع ع/ك)

ANHA