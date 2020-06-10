لمناقشة الواقع الخدمي... مجلس هجين يعقد اجتماعاً مع المجالس  الفرعية والبلديات

حضر الاجتماع الذي عُقد في مبنى مجلس الشعب في بلدة هجين، الرئاسة المشتركة لكافة المجالس المحلية والبلديات الممتدة من هجين حتى بلدة الباغوز المحاذية للحدود العراقية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، طرح الحضور المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل اللجان، وسبل تحسين آلية العمل وإيجاد حلول لتقديم خدمات تغيير الواقع الخدمي وتحسينه في المنطقة".

وركز المجتمعون على ضرورة حل مشكلة أزمة الأفران وقلة الطحين، وتوفير الدعم اللازم وخاصة المحروقات، فيما تطرقوا خلال الاجتماع إلى إنشاء جمعيات استهلاكية لمساعدة الأهالي والمحتاجين من ذوي الدخل المحدود".

وانتهى الاجتماع بجملة قرارات وهي، تشكيل لجنة لمراقبة المطاحن والأفران ومراقبة أسعار الأفران و الطحين الذي يقدم للأفران، ومخالفة كل مطحنة او صاحب مخبز لا يلتزم بالشروط ووضع غرامة مالية، بالإضافة إلى مراقبة الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية للحد من الاحتكار واستغلال التجار.

(ف ر/سـ)

ANHA