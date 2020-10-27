لمنع تفشي كورونا.. الإدارة الذاتية تفرض حظر تجوال جزئي على المنطقة

وضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورنا أكثر في المنطقة، أصدرت الإدارة الذاتية قرار الحظر الجزئي وجاء فيه ما يلي:

1- يفرض حظر تجوال جزئي في كافة مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ولمدة عشرة أيام بدءاً من صباح يوم الجمعة الواقع في 30- 10- 2020 ولغاية 8-11-2020 ضمناً.

2- تغلق كافة الأسواق الكبرى والمرافق العامة طيلة فترة الحظر باستثناء المحلات التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والخضار على أن تغلق عند الساعة الثالثة عصراً ويقتصر عمل المطاعم على الطلبات الخارجية فقط.

3- تغلق جميع دور العبادة باستثناء( صلاة الجمعة-قداسة الأحد) مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والصحية اللازمة.

4- تمنع كافة التجمعات (صالات الأفراح – خيم العزاء-اجتماعات – مؤتمرات).

5-على كافة الأخوة المواطنين ارتداء الكمامة وأخذ الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة والأسواق والدوائر الرسمية وفق القرار رقم (93) تاريخ 16-8-2020 .

6-يستمر الدوام في كافة المدارس والجامعات والمعاهد ورياض الأطفال مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والصحية المتفق عليها بين هيئة الصحة وهيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا.

7-اتباع كافة سبل الوقاية والتباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية في كافة مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا وتخفيض عدد المداومين إلى الثلث إذا اقتضت الحاجة.

8-يستثنى من هذا الحظر كافة المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة والمنظمات الدولية والصليب والهلال الأحمر والصيدليات والأفران.

9-تبقى كافة المعابر الحدودية مفتوحة وفق القرار رقم( 149) تاريخ 10-10-2020 الصادر عن الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا.

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ANHA