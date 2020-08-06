لمنع تفشي فيروس كورونا فرض حظر كُلّي على ناحية أحرص في الشهباء

أعلنت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، في 5 آب، عن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا في الشهباء، بالإضافة إلى تسجيل 20 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تم تسجيلها إلى 50 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبحسب خلية الأزمة فإن إحدى الحالات المصابة بفيروس كورونا في ناحية أحرص التابعة لمقاطعة الشهباء اختلطت مع عامة الناس، لذلك فرضت الخلية حظرًا كليًّا على الناحية، وباشرت بإجراء الفحوصات اللازمة للأهالي.

وناشدت خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا كافة الأهالي لضرورة التقيّد بالتدابير الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا، والتقيّد بالقرارات الصادرة عن الخلية.

(أ ب)

ANHA