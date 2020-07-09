لمنع الاحتكار... شعبة تموين الدرباسية تكثف جولاتها وتخالف المحتكرين

شهدت أسعار المواد الغذائية في سوق ناحية الدرباسية ارتفاعًا كبيرًا يرافقها معاناة المواطنين، نظرًا لتدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

وصل سعر الدولار الواحد في الفترة الأخيرة إلى أكثر من 3000 ليرة سورية، وبعد فترة شهد هبوطًا نسبيًّا، ولكن رغم ذلك ظل التجار وأصحاب المحال يبيعون المواد بالأسعار نفسها.

المواطنة حليمة سليمان قالت: "في الفترة الأخيرة ارتفع سعر الدولار إلى أكثر من 3 آلاف ليرة، ونحن نعلم أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية متعلقة بسعر صرف الدولار، ولكن اليوم نرى أن سعر الدولار انخفض قليلًا مقارنة بالفترة الأخيرة، ولايزال أصحاب المحال يبيعوننا المواد على سعر صرف الدولار عندما كان 3000 ليرة".

بدوره قال المواطن حسن عمر: "في الفترة الأخيرة مع ارتفاع سعر الدولار وانهيار الليرة السورية أصبح من الصعب تأمين متطلبات الحياة الضرورية وخاصة الاحتكار الذي نشهده من أصحاب المحال، فهم يرفعون أسعارها مع الدولار ومع هبوط الدولار تبقى الأسعار نفسها ولا تنخفض، هذه مشكلة كبيرة يرجى إيجاد حل لها من قبل الجهات المعنية".

ومن جانب آخر، تقوم شعبة التموين في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة يوميًّا، بجولات لمنع أصحاب المحال من الاحتكار والاحتيال على المواطنين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة خاصة لشكاوى المواطنين، وعليه يتم مخالفة أو محاسبة التجار.

الرئيسة المشتركة لشعب التموين في الناحية حنان يونس، أوضحت لوكالة أنباء "هاوار" أنهم يصدرون نشرة أسعار المواد الغذائية بشكلٍ يومي، وبناءً على تلك الأسعار تنظم المخالفات بحق التجار والباعة ممن لا يتقيدون بنشرة الأسعار التي تصدر من التموين العام.

وتشمل النشرة التي تنظم من قبل التموين العام أسعار كافة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من خضار وفواكه ولحوم، بالإضافة إلى المواد الأخرى.

وبخصوص المخالفات التي تم ضبطها خلال الشهر الماضي قالت حنان يونس: "المحال التي قمنا بمخالفتها خلال الشهر السادس بلغ عددها 95 محلًّا، بالإضافة إلى ضبط المواد منتهية الصلاحية وإتلافها".

وشكلت شعبة التموين في الدرباسية فرقة خاصة لتلقي شكاوى الأهالي مؤلفة من 4 أشخاص، مهمتها الاستجابة للشكاوى المقدمة والذهاب إلى موقع الحادثة، وإصدار المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ودعت حنان يونس، المواطنين إلى رفع شكوى لشعب التموين في الدرباسية على كل تاجر أو محل يخالف أسعار شعبة التموين التي تصدر يوميًّا، لضمان استقرار الأسعار ومنع احتكار التجار للمواطنين.

(هـ ن)

ANHA