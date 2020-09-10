لملاحقة مرتزقة داعش الحشد يطلق عملية على الحدود مع سوريا

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان: "بعون الله تم انطلاق قواتنا ألوية القاطع (18-19-13-17) مع المديريات الساندة لهيئة الحشد الشعبي لمعالجة عدد من الأهداف الحيوية وفق معلومات استخبارية أن تلك المناطق تشهد تحركات لمرتزقة داعش"، بحسب السومرية نيوز.

وأضاف مصلح "وفق المعطيات الأمنية فأن عدد من المناطق في صحراء الأنبار الغربية تحتوي على خلايا نائمة وبدورنا كثفنا العمليات الأمنية والاستطلاعات العسكرية لمنع وإنهاء تلك الخلايا الإرهابية".

هذا وأعلنت قوات الحشد الشعبي أمس عن انطلاق عملية أمنية لتطهير "بابا لاوي" بشمال خانقين.

(ش ع)