لماذا ظهرت أزمة الخبز في إقليم الجزيرة وكيف يتم حلها؟

شهدت مدن إقليم الجزيرة مؤخرًا أزمة في تأمين مادة الخبز، وتوقفت بعض الأفران الخاصة عن العمل، حيث طالبت الإدارة الذاتية بضرورة رفع أسعار ربطة الخبز السياحي من 500 ل.س إلى 800 ل.س، مما أثّر بشكل مباشر على حياة الأهالي.

ومن أهم أسباب ظهور أزمة الخبز في إقليم الجزيرة، بحسب هيئة الاقتصاد والزراعة في الإقليم، أن الهيئة كانت متعاقدة مع مطحنتين في حي طي في مدينة قامشلو الخاضع لسيطرة حكومة دمشق، لكن بعد الأزمة المفتعلة من قبل حكومة دمشق في 2 كانون الثاني، أنهت الهيئة التعاقد، وتعاقدت مع مطاحن أخرى في مدينة الحسكة.

والسبب الثاني يعود إلى حدوث أعطال في الأفران الموجودة في إقليم الجزيرة، وكذلك انخفاض قيمة صرف الليرة السورية مقابل الدولار، حيث انخفضت الليرة السورية قرابة 70% مقابل الدولار.

كما أن الحصار المفروض على المنطقة يشكل عائقًا أمام هيئة الاقتصاد والزراعة، حيث يتم استيراد معظم قطع غيار الأفران والمطاحن من الخارج وبالدولار.

هدية علي، الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة، أوضحت أن الهيئة باشرت عملية الصيانة لكافة الأفران الموجودة في الإقليم والبالغ عددها 13 فرنًا، بالإضافة إلى صيانة المطاحن وتقديم الدعم الكامل لها.

'تشييد 5 أفران ومطحنة'

وأضافت هدية علي: "يتم الآن تشييد 5 أفران جديدة في إقليم الجزيرة، بالإضافة إلى التحضير لبناء مطحنة قدرتها الإنتاجية بحدود 150 إلى 200 طن في اليوم الواحد، وإنشاء معمل خاص للخميرة".

وأشارت هدية علي أيضًا إلى أن الهيئة قامت بإنشاء خط رابع في فرن قامشلو، لتصل قدرته الإنتاجية بذلك إلى 37 طنًّا بشكل يومي، بالإضافة إلى وضع استراتيجية لتوزيع الخبز عبر البراكيات والمعتمدين، لتغطية المنطقة بشكل أوسع، وتخفيف الضغط عن الأفران العامة".

'دعم الأفران السياحية'

وبيّنت هدية علي أنّ الهيئة الآن بصدد وضع خطة حول آلية عمل الأفران السياحية (الخاصة) من الناحية التنظيمية، وقالت: "الهيئة تقدّم مادة الطحين للأفران السياحية بسعر (30 ألف ل.س) للكيس الواحد، والهدف هو الإبقاء على سعر الربطة الواحدة بمبلغ قدره 500 ل.س".

ورجحت هدية علي أن تدخل الأفران الجديدة والمطحنة ومعمل الخميرة الخدمة في غضون شهرين.

(ك)

ANHA