لماذا وصلت مساعدات الأمم المتحدة لمقرات مرتزقة الدفاع الوطني؟

هذا وعثرت القوى على 1000 صندوق للإغاثة تابع للأمم المتحدة، خلال عملية التمشيط في حي الطي داخل مدرسة فاضل عبد العزيز حسن الواقعة في الجهة الشرقية من الحي، والتي حوّلها المرتزقة إلى مقر عسكري.

هذا وترسل منظمة برنامج الأغذية العالمي التابعة للأمم المتحدة المواد الإغاثية كل عام عن طريق حكومة دمشق بغرض توزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجين.

وفي وقت تعاني فيه مناطق شمال وشرق سوريا من حصار، واغلاق المعابر الحدودية امام ادخال المواد الاغاثية، تتواجد كميات كبيرة منه في مقرات المرتزقة، ما يثبت تورط حكومة دمشق في استغلال المساعدات الإنسانية لصالحها.

وفي كانون الاول من العام الماضي، استخدم الفيتو من قبل روسيا والصين بإغلاق معبر تل كوجر أمام تدفق المساعدات الإنسانية لمناطق شمال وشرق سوريا وسوريا عموماً.

و أُغلِقَ معبر تل كوجر والرمثا مع الأردن، وتم السماح فقط بمعبر بين تركيا وسوريا (معبر باب الهوى) والذي يقع تحت سيطرة الجيش التركي ومرتزقته، وذلك لأهداف سياسية بالضغط على الإدارة الذاتية من ناحية، واستقبال المساعدات الإنسانية عبر دمشق لتكون تحت سيطرة الحكومة السورية.

وتحتوي الصناديق على معدات وأدوات طبية مرسلة من الهيئة الطبية الدولية أي أم سي International Medical Corps ومواد غذائية مرسلة من قبل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) United Nations World Food والتي تعد أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع، تقدم المساعدات الغذائية لأكثر من 90 مليون شخص في أكثر من 70 بلدًا حول العالم.

وتحمل الصناديق تواقيع كل من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة والهيئة الطبية الدولية والهلال الأحمر السوري، ما يعني أنها غير مخصصة للبيع أو التداول.

وقالت قوى الأمن الداخلي لمراسلنا إنها سترسل الصناديق إلى الجمعيات المحلية في المنطقة.

وشن مرتزقة ما يسمى الدفاع الوطني هجومًا، مساء الـ 20 من نيسان الجاري، على حاجز لقوى الأمن الداخلي في دوار الوحدة، أسفر عن استشهاد عضو في قوى الأمن الداخلي خالد ملحم عثمان.

ودارت اشتباكات قوية في حي الطي الكائن جنوب مدينة قامشلو، على مدار أربعة أيام، استهدف فيها مرتزقة الدفاع الوطني الوجيه هايس الجريان وطفلًا في العاشرة من العمر، ناهيك عن جرح عدد من المدنيين.

(م ح)

ANHA