لماذا تعتقل PDK شابّة إيزيديّة تحرّرت من داعش؟

ونُشرت في الفترة الأخيرة معلومات عن اعتقال الحزب الدّيمقراطيّ الكردستاني PDK الشابّة الإيزيديّة حلا محلو رفو منذ عام 2018، وذلك بعد تحرير القوّات العراقية الأسر التي كانت أسرى بيد مرتزقة داعش وبينها الشابّة حلا وشقيقها.

وذكرت المصادر، أنّ القوات العراقية سلّمت الشابة الإيزيدية حلا محلو رفو 24 عامًا إلى السلطات في هولير بباشور كردستان، والأخيرة وضعت الشابة في السجن منذ ذلك الوقت.

حيث تدّعي بعض المصادر أنّه تمّ سجن الشابّة في سجن الأحداث بقسم النساء في هولير.

وبحسب ما أشارت إليه الإدارية في رابطة المرأة الإيزيدية في شنكال فريدة شنكالي فإنّ الشابة حلا محلو رفو تحرّرت في الموصل عام 2018 على يد القوات العراقية مع أسر أخرى، ووقتها سلّمت القوات العراقية الشابة للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقالت فريدة: يُشاع أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيسلم الشابّة إلى مرتزقة داعش بعد مطالبة الأخيرة بها مقابل إطلاق سراح رجلين من الموصل.

وأضافت فريدة، أنّ قوّات سوريا الديمقراطية حرّرت المئات من الإيزيديات، وأعادتهنّ إلى أسرهن في شنكال، وهذه أول مرّة تعتقل فيها جهة ما أسيرة محرّرة من مرتزقة داعش، متسائلةً ما جرم الشابّة حلا، ولماذا تعتقلها السلطات في باشور؟

وبعد عامين من اعتقال الشابة حلا، فتح نشطاء ومجالس ومنظّمات المرأة الإيزيدية في شنكال ملفّها عبر المطالبة بتوضيح من السلطات عن سبب الاعتقال وإطلاق سراحها.

فلاقى الخبر انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فعبّروا عن استيائهم من سجن شابّة إيزيدية تحرّرت من داعش، وماذا يمكن أن يكون الجرم الذي ارتكبته أسيرة بيد مرتزقة داعش.

وقد اختُطفت الشابة حلا محلو رفو من مواليد 1997من قرية كورا عفدو جنوب قضاء شنكال مع أسرتها في 3 آب 2014 أثناء هجوم مرتزقة داعش على شنكال إلى جانب خطف وقتل الآلاف من النساء والأطفال الإيزيديين.

وفي تفاصيل عن أسرة الشابّة الّتي خُطفت أيضًا من قبل مرتزقة داعش، حيث تمّ اكتشاف مقبرة جماعية منذ 3 سنوات بين منطقتي تل قصف وشنكال، وتمّ التعرّف على 11 شخصًا، كان بينهم والد الشابّة محلو رفو وشقيقها الكبير وعمّها وابن عمّها.

وبحسب المصادر، فإنّ شقيق حلا موجود أيضًا في أحد سجون السلطات في باشور كردستان، دون معرفة تفاصيل اعتقاله.

(ش م)

ANHA