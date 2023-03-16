لماذا لم ينضم ذوو ضحايا مجزرة حلبجة للمراسم التذكارية؟

نظمت حكومة باشور (جنوب كردستان)، اليوم في الذكرى 35 لمجزرة حلبجة مراسم استذكار، وحسب وكالة روج نيوز، فإن عدداً كبيراً من المواطنين لم يشاركوا في المراسم الحكومية، وقاموا بزيارة مقبرة شهداء حلبجة، واستذكروا من فقدوا أرواحهم في هذه المجزرة.

وأوضح ذوو ضحايا مجزرة حلبجة "المراسم لا تقام لأجلنا، ليقدموا الخدمات الضرورية لنا، وبدلاً من هذه المراسم الشكلية ليخدموا شبابنا وأبناءنا، ويقدموا الدعم لذوي الشهداء ويخدموا هذه المدينة".

وأكدوا أن هذه المراسم تقام كل عام مرة وتفتح جراحهم ولا فائدة منها لأهل المدينة ولذوي الشهداء.

وطالب في الـ 14 من آذار/مارس أبناء مدينة حلبجة حكومة باشور كردستان عبر مظاهرة؛ بتقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، وأكدوا أن لم تستجب الحكومة لمطالبهم فسيبدؤون الاحتجاجات حتى النصف الأخير من نيسان/أبريل.

(أ ب)