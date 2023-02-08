لماذا لا يتقيّد السائقون بإشارات المرور في قامشلو؟

قامت المديريّة العامّة للمواصلات في إقليم الجزيرة في عام 2021 بوضع عددٍ من إشارات المرور في شوارع مدينة قامشلو لتجربة هذا النظام.

واُعتبرت هذه التجربة إيجابيّة؛ ما دفع المديريّة إلى تركيب 18 إشارة مرور أخرى في شوارع قامشلو والحسكة.

إلّا أنّه تمّ إيقاف تشغيل هذه الإشارات في المدينتين لأسباب لم تعلن عنها المديريّة العامة للمواصلات في إقليم الجزيرة مع بداية خريف عام 2022، ثمّ أُعيد تشغيلها من جديد منذ حوالي شهر، لكنّ السائقين لا يلتزمون بها لأنّها تعمل أحياناً وتتوقّف أحياناً أخرى.

وفي هذا السياق، تحدّث سائقو مدينة قامشلو إلى وكالتنا عن هذا الموضوع.

إذ أشار مسعود عبد الله إلى أنّ إشارات المرور كانت فعّالة جدّاً في تخفيف الازدحام المروري والحدّ من حوادث السير في المدينة، وقال: "لكن أوقف تشغيلها، ولو بقيت مُضاءة كالسابق؛ فسيلتزم بها جميع السائقين".

ودعا عبد الحميد عباس المديريّة العامة للمواصلات إلى إعادة تشغيل هذه الإشارات بشكلٍ منظّم كالسابق، وقال: "هناك مشكلة في نظام إشارات المرور، ولهذا نادراً ما يلتزم بها السائقون".

(ر)

ANHA