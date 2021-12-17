لم يعش طويلا بعد تعذيب دام أكثر من 3 أعوام.. وفاة مواطن بعد أشهر من إطلاق سراحه

ضمن سلسلة الجرائم التي تصاعدت وتيرتها منذ احتلال مقاطعة عفرين في الـ 18 من شهر آذار عام 2018، اختطف مرتزقة الاحتلال التركي آلاف من المواطنين الكرد من المقاطعة بحجج واهية من بينهم المواطن محمد عدنان ملا على (27عاماً) من أهالي ناحية راجو التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة وهو متزوج ولديه أولاد، اختطف منذ أكثر من 3 سنوات من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته.

بحسب المصادر، فإن المرتزقة أفرجوا عن محمد قبل عدة أشهر نتيجة تدهور وضعه الصحي، وبعد استلام الأسرة له وعرضه على الأطباء، أكد الفحص الطبي أنه مصاب بسرطان الجلد في منطقة الوجه.

وقالت المصادر أيضاً إن الأسرة أرسلت ابنها محمد إلى تركيا لتلقي العلاج، إلا أن المشافي التركية امتنعت عن استقباله؛ بذريعة عدم وجود هوية لديه، لكن المشافي التركي كان تعالج جرحى مرتزقة داعش.

وتوفي المواطن محمد عدنان ملا علي، مساء أمس، متأثراً بالأمراض التي خلفها التعذيب في سجن الراعي، لتضاف جريمة أخرى إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في مدينة عفرين المحتلة.

(ف)

ANHA