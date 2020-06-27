لليوم الثّالث على التّوالي متطرّفون أتراك يعتدون على مسيرة كرديّة سلميّة في فيينا

وخرج اليوم الآلاف من أبناء الجالية الكردية في النمسا في مسيرة سليمة في العاصمة النمساوية فيينا، احتجاجاً على جرائم الدولة التركية في مناطق جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا.

وتعرّضت المسيرة السلمية التي نظّمها أبناء الجالية الكردية لهجوم من قبل متطرّفين أتراك بتحريض من حكومة حزب العدالة والتنمية.

وذكرت مصادر لوكالة أنباء هاوار أنّ الكردستانيين يواصلون في هذه الأثناء المسيرة السلمية، فيما طوّقت قوات الشرطة النمساوية مكان المسيرة لمنع اعتداءات المتطرّفين الأتراك وأنصار حزب العدالة والتنمية.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير داخلية النمسا كارل نيهمر، أنّ الأتراك هاجموا المظاهرة الكردية بالزجاجات والحجارة والألعاب النارية؛ ما أدّى إلى إصابة ضابطي شرطة وأعقب ذلك تكثيف الوجود الأمني في المنطقة لمنع تكرار تلك الحوادث.

وأوضح نيهمر أنّه تم توجيه 12 تهمة جنائية و 22 تهمة إدارية لعدد من المتّهمين، وأنه يتم فحص الأسلحة المستخدمة وفحص الهوية لعدد من المعتقلين.

(ك)