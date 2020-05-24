لليوم الثاني...استمرار الحرائق غرب تل تمر وتوسع رقعتها

أقدم جيش الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون "الجيش الوطني السوري" على إضرام النيران في المحاصيل الزراعية في عدة قرى يوم أمس السبت، ومازالت الحرائق مستمرة مع توسع رقعتها في عدة قرى أخرى في ريف ناحية تل تمر.

وأفاد مراسل وكالتنا في تل تمر، أن الحرائق المفتعلة من قبل جيش الاحتلال التركي مازالت مستمرة ليومها الثاني على التوالي، ووصلت إلى قرى " العريشة، الداودية، السيباطية والعزيزية" غربي الناحية، بالإضافة إلى استمرارها في كل من قرى الريحانية والقاسمية وأم الكيف جنوبي المدينة.

وأشار مراسلنا، إلى أن الحرائق تمتد إلى الأراضي الزراعية المجاورة، كما أن أهالي قرية تل طويل الواقعة جنوبي غربي المدينة متخوفون من وصول الحرائق إلى محاصيلهم بسبب توسعها السريع.

وأكد مراسلنا، أن فرق الإطفاء والمدنيين لا يستطيعون الاقتراب من الحرائق بسبب استهدافهم من قبل مرتزقة الاحتلال التركي.

(د أ/هـ ن)

ANHA