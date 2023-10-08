لليوم الثاني نشاطات اعتصام حلب تؤكد على تحقيق حرية القائد الجسدية

نصبت التنظيمات النسائية من مؤتمر ستار وحركة الهلال الذهبي واتحاد المرأة الشابة ومركز أبحاث جنولوجيا - حلب، يوم أمس، خيمة اعتصام في حديقة عفرين الواقعة في حي الأشرفية بمدينة حلب، تحت شعار "حان وقت الحرية للقائد آبو"، وتنديداً بالمؤامرة الدولية المحاكة ضد القائد وتأكيداً على إنهاء العزلة وتحقيق حريته الجسدية.

وتستمر اليوم، فعاليات الخيمة في يومها الثاني، حيث توافدت إليها وفود من الأحزاب السياسية للنقاش حول السياسة الديمقراطية، والمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان واتحاد المحامين ووجهاء العشائر للنقاش حول الدين وأخوة الشعوب والقائد، وأكاديمية هيزل رزكار للنقاش حول الثقافة والفن إلى جانب سرد قصص النساء من قبل عضوة مؤتمر ستار فاطمة حسن.

وستقدم أمسية وأغانٍ عن القائد من قبل حركة الهلال الذهبي ومركز جميل هورو للثقافة والفن.

وكما اليوم الأول، سيُعرض سنفزيون عن حياة القائد ومقاومته والمؤامرة المحاكة ضده، وستستقبل الخيمة مظاهرة لاتحاد المرأة الشابة وستختتم فعالياتها بقراءة بيان ختامي من قبل مؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة.

(ن ش/ س ر)

ANHA