لليوم الثاني استمرار معرض المنتجات المحلية

وافتتحت أمس هيئة الاقتصاد والزراعة في إقليم الجزيرة بالتنسيق مع غرفة الصناعة والتجارة، المعرض الثاني للمنتجات المحلية على مستوى شمال وشرق سوريا، وذلك في ملعب كلاسيكو الواقع غرب مدينة.

وانطلق المعرض، تحت شعار "من صناعة إيكولوجية نحو الاكتفاء الذاتي"، ، لعرض المنتجات المحلية وتشجيع الصناعة. بهدف تشجيع المنتج المحلي ومقاطعة البضاعة الخارجية والاعتماد على الذات في المنطقة.

ويستمر المعرض لليوم الثاني على التوالي، حيث عرضت المعامل والشركات منتجاتها الصناعية والتي شملت المواد الغذائية ومنتجات صناعية مختلفة.

ويزور المعرض العشرات من الأهالي والمستثمرين والصناعيين والفعاليات الاقتصادية والتجارية.

ويستمر المعرض لغاية الـ 14 من شهر حزيران الجاري، حيث من المقرر أن يفتتح في مدينة الحسكة بتاريخ 19 حزيران.

ونظم المعرض الأول للمنتجات المحلية في مدينة قامشلو عام 2019.

(ك)

ANHA