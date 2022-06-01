لليوم الثاني استمرار فعاليات خيمة الاعتصام المطالبة بحرية القائد عبدالله أوجلان

توافد اليوم إلى خيمة الاعتصام التي نُصبت أمام حديقة عفرين الواقعة في حي الأشرفية بحلب، ممثلون عن كل من حزب الاتحاد الديمقراطي، حزب سوريا المستقبل، مجلس سوريا الديمقراطية، حركة الشبيبة الثورية السورية، مجلس عوائل الشهداء، بلدية الشعب، ولجنة تعليم وتدريب المجتمع الديمقراطي.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، من ثم ألقيت كلمة من قبل عضوة بلدية الشعب لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية سعاد حسين التي استنكرت العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان.

وأضافت أن القائد أوجلان طرح مشروع الأمة الديمقراطية لجميع شعوب المنطقة، لذلك على "جميع الشعوب أن ينظموا أنفسهم وحماية هذا المشروع، لأن أحد أهداف الدولة التركية هو استهداف هذا المشروع الديمقراطي، وهدفها الثاني خلق الفتن بين مكونات المنطقة".

أما عضوة لجنة تعليم وتدريب المجتمع الديمقراطي نارين رَاجو فقالت "بفضل القائد آبو نعيش اليوم بحرية وديمقراطية، الدولة التركية تقوم بفرض الحظر على القائد وعدم السماح لمحاميه وعائلته بزيارته في السجن. لتعلم تركيا أن الشعب الذي يعيش على هذه الفلسفة لن يتراجع عن نضاله ومقاومته ".

وبدورها، أشارت عضوة مجلس عوائل الشهداء فاطمة إيبو إلى أن القائد عبدالله أوجلان يتعرض للتعذيب والعزلة المشددة في سجن إيمرالي منذ 23 عاماً، وأن هذه السياسة التي تقوم بها الدولة التركية بحق القائد أوجلان هي سياسة الانتقام.

وأضافت فاطمة "القائد يناضل ويقاوم داخل السجن من أجل شعوب المنطقة والإنسانية جمعاء، القائد خلص الشعوب من الإبادة والإنكار والمجازر".

وبعدها تم عرض سينفزيون حول المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان.

وانتهت فعالية اليوم الثاني بترديد الشعارات التي تحيي القائد عبد الله أوجلان.

ANHA