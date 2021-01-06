لليوم الثاني.. المجلس التنفيذيّ في إقليم الفرات يعقد اجتماعه السنويّ، ويختتمه بجملة من القرارات

بحضور كافّة الإداريين والكوادر الإدارية في الإدارة الذاتية، يعقد المجلس التنفيذيّ للإدارة الذاتية في إقليم الفرات لليوم الثاني على التوالي في مركز باقي خدو للثقافة والفن، اجتماعه السنوي لتقييم الأعمال والخدمات التي قدمت خلال العام المنصرم، ووضع خطط مستقبلية للعام الجديد.

هذا، وحضر الاجتماع كافة الهيئات والمجالس المحلّية والإدارية في إقليم الفرات، بالإضافة إلى شخصيّات من مؤسّسات المجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية والمستقلّين.

حيث تم خلال الاجتماع، قراءة التقارير السنوية لمجلسي مقاطعة كوباني وكري سبي/ تل أبيض، بالإضافة إلى الهيئات والمديريات والمكاتب.

وركز الاجتماع في اليوم الثاني على الوضع التنظيمي والنقد والنقد الذاتيّ وتقييم الأعمال الخدمية من قبل الإداريين والحضور وانتقاد العديد من نقاط الخلل ووضع الحلول لها خلال العام الجديد.

هذا وقال في التقييم، الرئيس المشترك لمقاطعة كوباني، مصطفى إيتو: "إنّ الإدارة في كوباني لم تصل إلى المستوى المطلوب منها خلال هذا العام على الرّغم من المخطّطات التي نفّذت والتي يُعمل على تنفيذها الآن".

ونوّه إيتو: "يجب فتح الباب أمام المحاسبة والبحث في الميزانيات الشّخصية قبل وبعد التّعيين، لكي ينقطع الطّريق أمام الفساد ومحاربة المحسوبيّات". مناشداً بالبدء بمشاريع تنظيمية جديدة ذات دراسات هندسية يشرف عليها مختصّون للخروج من الدائرة التي تقع فيها إدارتنا اليوم.

كما قال حميد حسن العبد، الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كري سبي/ تل أبيض: "إنّ الإدارة يجب أن تسير على خطّ جديد كلّياً خلال العام الحالي، لأنّ النّجاح لن يكون إذا ما استمرّت الأوضاع على حالها".

وأضاف العبد: "هناك مشاكل عدّة طرأت خلال العام المنصرم في كري سبي كان يجب وضع الحلول الجذريّة لها لكي نمنع استمرار المشكلة".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تمّ النّقاش من قبل الحضور حول الوضع التّنظيمي وكيفيّة تجاوز الأخطاء التي وقعت فيها بعض الإدارات خلال العام المنصرم.

ومن ثمّ اختتم المجلس التنفيذيّ في إقليم الفرات اجتماعه السنويّ بجملة من القرارات:

تطوير المؤسّسات ومكافحة الفساد الإداري والمالي, وتفعيل وتنظيم قانون الاستثمار في المؤسّسات كافة, وتعظيم الدّورات وترشيد النفقات في الإدارات والمشاريع الإدارية, وتعديل ميثاق الإدارة الذاتية وتطبيق قانون العاملين، بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة الدّاخليّة, وافتتاح مكتب التّخطيط والتنمية والإحصاء.

(كروب/ إ)

ANHA